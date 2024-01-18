Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую древнюю черную дыру
Мир
Пивная партия Австрии намерена участвовать в выборах в парламент в 2024 году
Общество
День «Сириуса» открылся на выставке «Россия»
Армия
Шойгу осмотрел перспективные образцы ракетного вооружения МКБ «Радуга»
Мир
Лавров назвал суверенным решением отказ Аргентины от вступления в БРИКС
Мир
Россия призвала Иран и Пакистан к максимальной сдержанности
Мир
Глава Google заявил о новых сокращениях в 2024 году
Спорт
Камила Валиева снялась с чемпионата России по прыжкам
Мир
Франция решила весь год поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц
Экономика
Путину доложили об окончании строительства пограничных переходов с Китаем
Общество
Госдума приняла закон о праве работников на проценты за задержку зарплаты
Армия
Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
Политика
В Госдуме заявили о нежелании Китая иметь дело с киевским режимом
Политика
Лавров заявил о сплочении общества в России на фоне спецоперации
Спорт
Блинкова обыграла третью ракетку мира на Australian Open
Сюжет:

Эксперт назвал особенности украинской гибридной системы ПВО

Военный эксперт Дандыкин: украинская гибридная система ПВО малоэффективна
0
Фото: Global Look Press/dpa/© Sebastian Gollnow
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская гибридная система противовоздушной обороны (ПВО) малоэффективна. Такое мнение капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин высказал в четверг, 18 января.

«Это всё сделано не от хорошей жизни, потому что ракеты заканчиваются. Как известно, ракеты не только на Украине делались, пэвэошные ракеты в основном в России делались. В силу того, что [оружия] не хватает, поднапряглись и, конечно, приспособили натовские ракеты на направляющие», — объяснил он в разговоре с Lenta.Ru.

По словам специалиста, с точностью у гибридных комплексов могут быть проблемы.

«Не хватает других западных систем, которые им дают. Интегрировать это всё в единую систему очень тяжело», — заключил он.

Шаговая недоступность: стратегия НАТО по Украине зашла в тупик
Запад не верит в собственные обещания помощи Киеву

Ранее, 16 января, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО, состоящую из элементов советского и западного вооружения, сообщается на сайте kp.ru. По словам министра, речь идет об использовании системы проекта FrankenSAM, пишет Life.Ru.

6 января немецкий журнал Focus указал, что Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем своей ПВО. Как указало издание, представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что Украина самостоятельно не производит боеприпасы для ПВО, а для сбивания ракет и дронов они необходимы в большом количестве.

2 января немецкий журналист Юлиан Репке выразил мнение, что поставки Украине ракет к комплексам ПВО IRIS-T и Patriot практически бесполезны. По его словам, западные ракеты у украинской стороны закончатся гораздо быстрее, чем у России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024