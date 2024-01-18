Украинская гибридная система противовоздушной обороны (ПВО) малоэффективна. Такое мнение капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин высказал в четверг, 18 января.

«Это всё сделано не от хорошей жизни, потому что ракеты заканчиваются. Как известно, ракеты не только на Украине делались, пэвэошные ракеты в основном в России делались. В силу того, что [оружия] не хватает, поднапряглись и, конечно, приспособили натовские ракеты на направляющие», — объяснил он в разговоре с Lenta.Ru.

По словам специалиста, с точностью у гибридных комплексов могут быть проблемы.

«Не хватает других западных систем, которые им дают. Интегрировать это всё в единую систему очень тяжело», — заключил он.

Ранее, 16 января, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО, состоящую из элементов советского и западного вооружения, сообщается на сайте kp.ru. По словам министра, речь идет об использовании системы проекта FrankenSAM, пишет Life.Ru.

6 января немецкий журнал Focus указал, что Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем своей ПВО. Как указало издание, представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что Украина самостоятельно не производит боеприпасы для ПВО, а для сбивания ракет и дронов они необходимы в большом количестве.

2 января немецкий журналист Юлиан Репке выразил мнение, что поставки Украине ракет к комплексам ПВО IRIS-T и Patriot практически бесполезны. По его словам, западные ракеты у украинской стороны закончатся гораздо быстрее, чем у России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.