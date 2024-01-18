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РИА Новости: кураторы РДК уничтожены при ударе по наемникам ВСУ в Харькове

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В результате ударов российских сил по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники, были ликвидированы кураторы «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористической организации, запрещенной на территории РФ). Об этом сообщил 18 января координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на местных подпольщиков.

«Сколько было во время удара французов, нам точно не известно. Но там однозначно были те, кто курирует РДК», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Лебедева, на той улице, где было расположено здание с иностранными боевиками, по которому ударили войска России, также находился военкомат.

В оборонном ведомстве не комментировали данные о ликвидации кураторов РДК.

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С конца декабря армия РФ продолжают активно наносить высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины. Так, 17 января в Минобороны сообщили, что накануне российские силы нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. Отмечалось, что здание было полностью разрушено, около 60 боевиков были уничтожены.

Ранее, 30 декабря, эта организация, боевики которой выступают на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), была официально внесена ФСБ в список террористических организаций, запрещенных в России.

Кроме того, в ноябре прошлого года 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил лидера РДК и организатора атаки на села в Брянской области 39-летнего Дениса Капустина (внесен в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму в РФ) к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным в госизмене и террористической деятельности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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