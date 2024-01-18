Эксперт спрогнозировал снижение доходности по вкладам по итогам I квартала

По итогам I квартала уровень ключевой ставки начнет снижаться, а вместе с ней и доходность по вкладам, спрогнозировал зампред правления Почта Банка Алексей Охорзин. Об этом он рассказал «Известиям» 18 января.

Как отметили в кредитной организации, в настоящее время ставки по вкладам находятся на пике и предпосылок для их дальнейшего роста нет. Эксперт рекомендовал воспользоваться сложившейся ситуацией и разместить деньги в надежные и предсказуемые накопительные инструменты, чтобы не только сохранить накопления, но и защитить их от инфляции. По его словам, самым оптимальным способом сохранения накоплений в сегодняшних условиях является разделение средств на две корзины: 60% — рублевый вклад на полгода и 40% — накопительный счет с начислением процента на остаток, с которого их можно в любой момент потратить.

«При этом открывать длинные депозиты — на 1–3 года — сегодня нецелесообразно, оптимальный срок размещения сейчас — полгода. Это удачное сочетание срока и доходности, а также возможность гибко управлять своими сбережениями в случае изменения ситуации на рынке», — подчеркнул Охорзин.

Он также добавил, что, исходя из личного бюджета и планов, до 40% средств стоит разместить на накопительном счете с начислением процента на остаток, чтобы деньги приносили доход и при этом всегда были «под рукой».

«Выбирая накопительный счет, важно обратить внимание на два условия — размер процентной ставки и минимальный остаток средств, на который она будет начисляться. При этом важно, чтобы ставка сохранялась в течение всего срока размещения средств, а не в первые месяцы после открытия счета. Только в этом случае вы получите действительно выгодную доходность», — объяснил Охорзин.

Накануне начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова сообщила, что ставки по рублевым депозитам в России достигли максимально высокого значения. Она также отметила, что на текущих уровнях доходность по сберегательным продуктам продержится как минимум до середины февраля, когда состоится очередное заседание Центрального банка РФ по ключевой ставке.

В середине декабря 2023 года российские банки улучшили условия размещения вкладов для своих клиентов и подняли ставки. Такие решения финансовые организации приняли после повышения регулятором 15 декабря ключевой ставки до 16% годовых.