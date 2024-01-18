Грузовой поезд сбил женщину на станции в Забайкалье
В Забайкальском крае под грузовой поезд попала женщина. Она получила тяжелые травмы, сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Забайкальского линейного управления МВД на транспорте.
Наезд произошел вечером 17 января на станции Кручина в Читинском районе. Женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в краевую клиническую больницу.
По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Обстоятельства устанавливаются.
18 января сообщалось, что высокоскоростной поезд «Сапсан» сообщением Москва – Санкт-Петербург насмерть сбил 29-летнего жителя Тверской области. Инцидент произошел днем ранее около 19:00 на перегоне Решетниково – Черничная.