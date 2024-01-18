Пловец Сибирцев выступит за сборную Узбекистана на ЧМ
Уроженец Барнаула пловец Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство, об этом 18 января сообщил тренер пловцов Луисвиллского университета Артур Альбьеро в видео на YouTube-канале.
Пловец будет выступать за сборную Узбекистана на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Катаре.
Сибирцев является серебряным и бронзовым призером юниорского первенства мира 2019 года. В 18-летнем возрасте он уехал на учебу в США. Осенью 2019 года Сибирцев стал студентом Луисвиллского университета.
Чемпионат состоится в Катаре со 2 по 18 февраля.
В мае 2023 года чемпионка Европы по плаванию из РФ Анастасия Кирпичникова также сменила спортивное гражданство. Она перешла в сборную Франции.
Исполком МОК в конце марта 2023 года рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов.
Позднее, 4 сентября, Международная федерация водных видов спорта (FINA) разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Отмечалось, что индивидуальным нейтральным спортсменам разрешат участвовать только в соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена.