Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую древнюю черную дыру
Мир
Пивная партия Австрии намерена участвовать в выборах в парламент в 2024 году
Общество
День «Сириуса» открылся на выставке «Россия»
Армия
Шойгу осмотрел перспективные образцы ракетного вооружения МКБ «Радуга»
Мир
Лавров назвал суверенным решением отказ Аргентины от вступления в БРИКС
Мир
Россия призвала Иран и Пакистан к максимальной сдержанности
Мир
Глава Google заявил о новых сокращениях в 2024 году
Спорт
Камила Валиева снялась с чемпионата России по прыжкам
Мир
Франция решила весь год поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц
Экономика
Путину доложили об окончании строительства пограничных переходов с Китаем
Общество
Госдума приняла закон о праве работников на проценты за задержку зарплаты
Армия
Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
Политика
В Госдуме заявили о нежелании Китая иметь дело с киевским режимом
Политика
Лавров заявил о сплочении общества в России на фоне спецоперации
Спорт
Блинкова обыграла третью ракетку мира на Australian Open

Пловец Сибирцев выступит за сборную Узбекистана на ЧМ

Пловец Сибирцев сменил гражданство и выступит за сборную Узбекистана на ЧМ
0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уроженец Барнаула пловец Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство, об этом 18 января сообщил тренер пловцов Луисвиллского университета Артур Альбьеро в видео на YouTube-канале.

Пловец будет выступать за сборную Узбекистана на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Катаре.

Сибирцев является серебряным и бронзовым призером юниорского первенства мира 2019 года. В 18-летнем возрасте он уехал на учебу в США. Осенью 2019 года Сибирцев стал студентом Луисвиллского университета.

Чемпионат состоится в Катаре со 2 по 18 февраля.

Допускная система: кто из наших олимпийцев еще может попасть на Игры-2024
Сразу в нескольких видах — все шансы на максимальное представительство российских спортсменов

В мае 2023 года чемпионка Европы по плаванию из РФ Анастасия Кирпичникова также сменила спортивное гражданство. Она перешла в сборную Франции.

Исполком МОК в конце марта 2023 года рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов.

Позднее, 4 сентября, Международная федерация водных видов спорта (FINA) разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Отмечалось, что индивидуальным нейтральным спортсменам разрешат участвовать только в соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024