Пострадавшей от собаки жительнице Брянской области выплатят 50 тыс. рублей
Администрация Климовского района выплатила моральную компенсацию 42-летней женщине, пострадавшей от укуса бездомной собаки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области в четверг, 18 января.
Инцидент произошел 4 октября 2023 года в центре рабочего поселка Климово. На местную жительницу набросилась собака, повалила на землю и укусила за руку. Прохожие помогли пострадавшей отбиться от агрессивного пса.
Женщина испытала физическую боль, моральные страдания и перенесла неоднократные уколы вакцины против бешенства. В связи с произошедшим она решила обратиться в местную прокуратуру, пишет NASHBRYANSK.RU.
Надзорное ведомство провело проверку по заявлению и обратилось в суд с требованием взыскать с районной администрации компенсацию морального вреда. Суд требование удовлетворил. Чиновники заплатят пострадавшей 50 тысяч рублей.
Также глава администрации и директор МУП «Благоустройство» оштрафованы по статье 8.54 КоАП РФ (несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев).
В конце декабря «Известия» писали, что регионы начали вводить эвтаназию бездомных собак. Такие меры объяснили безопасностью граждан и экономией бюджета.