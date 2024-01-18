СК установил причину смерти ребенка под Красноярском после того, как он съел котлету
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- СК установил причину смерти ребенка под Красноярском после того, как он съел котлету
Трехлетний ребенок из деревни Айдара Красноярского края умер в результате острого отравления нитритной солью. Об этом в четверг, 18 января, сообщило ГСУ СКР по региону на своем сайте.
«Енисейским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя деревни Айдара Енисейского района. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему трехлетнему сыну (ч. 1 ст. 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что инцидент произошел 1 ноября 2023 года. В тот день у ребенка после употребления домашней котлеты ухудшилось самочувствие. Мальчика доставили в фельдшерско-акушерский пункт, однако, несмотря на оказываемую медпомощь, несколько часов спустя он скончался.
Уточняется, что вечером 31 октября отец и мать ребенка приготовили в домашних условиях колбасу из мясного фарша. Для сохранения ее цвета и продления срока годности мужчина использовал пищевую добавку — нитритную соль, превысив максимально допустимый уровень ее содержания более чем в 100 раз.
На следующий день супруга обвиняемого приготовила из остатков фарша котлеты, одной из которых накормила сына, в результате чего мальчик отравился. «Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка явилось острое отравление нитритами», — уточнили в ведомстве.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.
Ранее, 21 декабря, источник «Известий» сообщил, что в Москве 11-летний мальчик отравился аскорбинками. 20 декабря ребенок обратился в Детскую городскую клиническую больницу имени Филатова с подозрением на острое медикаментозное отравление аскорбиновой кислотой, съев за день до этого неизвестное количество драже.