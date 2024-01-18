Боец спецназа «Ахмат»: женская рота ВСУ зашла на кременской участок фронта

На кременском участке линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации на позициях украинских сил появилась состоящая из женщин рота. Об этом 18 января сообщил «РИА Новости» боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

Военнослужащий отметил, что женское подразделение подошло к 12-й бригаде специального назначения (СПН) «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ) на участке местности в Серебрянском лесничестве под названием «Болото».

По предположениям бойца, эта рота состоит из добровольцев и именуется как К-2, а принадлежит 54-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Думали, может, акустические ловушки, может, кажется, а потом радиоперехваты послушали, и да, там женщины стоят», — сказал военный с позывным Аид.

Боец также поделился информацией о том, что женское подразделение на кременском участке фронта выполняют работу операторов беспилотников, а также снайперов.

Ранее, 10 января, пленный украинский военнослужащий Роман Калиниченко сообщил, что на Украине начали призывать в ряды армии женщин до 60 лет. Он отметил, что теперь для службы пригодны и мужчины в возрасте 65 лет.

До этого, в середине декабря, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 13 декабря предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. Ранее в том месяце она также призвала девушек вступать в ряды ВСУ на волонтерских началах.

Еще в сентябре советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что на Украине женщин агитируют участвовать в боевых действиях из-за серьезных потерь в живой силе. Он подчеркнул, что призывы распространяются не только на обладательниц военно-учетных специальностей.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.