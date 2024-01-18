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В США оценили угрозу поражения Украины для мирового порядка

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Фото: REUTERS/Anadolu/Ignacio Marin
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Если США откажутся от поддержки Украины в конфликте с Россией, то она может проиграть и это будет иметь глобальные последствия, заявил 18 января в материале для Bloomberg заслуженный профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса имени Генри Киссинджера Хэл Брэндс.

«Если США и их союзники смогут найти в себе силу духа и готовность довести Украину до приемлемого результата — такого, который сделает ее экономически жизнеспособной и обороноспособной в военном отношении, — конфликт может иметь в основном конструктивный характер. Если они не смогут этого сделать, <конфликт>, который когда-то казался спасением находящегося под угрозой глобального порядка, может просто ускорить его эрозию», — написал он.

По словам эксперта, силы президента РФ Владимира Путина укрепились, в то время как перспективы Украины неопределенны и в итоге конфликт может обернуться неудачей для всего демократического мира.

«Западные санкции больше не выглядят как чудо-оружие. Российская экономика сократилась всего на 2,2% в 2022 году и возобновила рост в 2023 году», — указал он.

Брэндс отметил, что цена конфликта усугубила экономический дисбаланс в России, но в ближайшем будущем нет никакой перспективы развала экономики. Военное производство в РФ стремительно растет. Так, в 2024 году российские предприятия выпустят больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа вместе взятые, подчеркнул эксперт.

По его мнению, Россия может стать гипермобилизованной державой с большим резервом подготовленных военных кадров и глубоким чувством обиды на Запад. Если США и союзники не смогут довести Украину до приемлемого результата, а Россию привести к ответу за свои действия, то разрушение глобального миропорядка может ускориться, рассказал он.

Шаговая недоступность: стратегия НАТО по Украине зашла в тупик
Запад не верит в собственные обещания помощи Киеву

Накануне американский президент Джо Байден заявил об угрозе безопасности США и НАТО из-за задержки помощи Украине. Он призвал незамедлительно предоставить дополнительное финансирование для поддержки Киева.

Тогда же полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что украинская армия находится в невысокой степени боеспособности. По его словам, запасов украинской армии надолго не хватит, если западные страны прекратят поставки вооружения Киеву.

Ранее, 2 января, колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

До этого, 15 декабря, телеканал CNN сообщил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к лету 2024 года, если лишится поддержки США и их союзников. Отмечается, что пока украинская армия вынуждена экономить боеприпасы, российские войска «ведут ответный огонь с интенсивностью, в 5–7 раз большей, чем то, на что способны украинские силы».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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