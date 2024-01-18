Два человека погибли и один пострадал при столкновении авто в Забайкалье
В Приаргунском районе Забайкальского края в результате столкновения автомобилей два человека погибли и один пострадал. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла вечером 17 января на автодороге Молодежный – Досатуй. Столкнулись «Лада Веста» и Hyundai.
В результате ДТП водитель отечественной машины и пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, скончались на месте. Как уточняет ИА ChitaMedia, оба не были пристегнуты ремнями безопасности. Еще один пассажир, который в момент столкновения был пристегнут, пострадал.
18 января «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России, что за прошедшие сутки на российских дорогах произошло 236 ДТП, в которых 35 человек погибли и 303 получили травмы. С участием несовершеннолетних зафиксировано 23 аварии, в результате которых один ребенок погиб, еще 22 получили ранения.