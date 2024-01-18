«Сбер» открыл головное отделение в Крыму

В Крыму открылось головное отделение Сбербанка. Офис находится в Симферополе, сообщили в пресс-службе банка.



В отделении будут работать около 200 человек, включая управленческую команду, специалистов розничного и корпоративного направлений, сотрудников инкассации, экспертов в области информационных технологий и безопасности.



Глава региона Сергей Аксенов отметил, что в республике продолжается работа по совершенствованию банковской системы. «И Сбербанк придает этому процессу дополнительный стимул. Формируются новые рабочие места, растет межбанковская конкуренция, снижаются процентные ставки, со временем смягчится кредитная политика», — отметил он.



Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что в Крыму «Сбер» «не просто банк, а инвестор, который развивает инфраструктуру Крыма, в том числе туристическую». «В здании головного отделения мы постарались использовать лучший опыт, который мы обретали, создавая наши офисы по всей стране», — подчеркнул он.



Здание занимает пять этажей, его площадь составляет почти 3 тыс. кв. метров. На первом этаже находится отделение для обслуживания клиентов, на остальных этажах расположились рабочие места сотрудников.