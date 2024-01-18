Карта спецоперации на Украине 18 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 18 января можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны, на купянском направлении отражены шесть атак ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Терны ДНР. Противник потерял до 155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля и САУ «Гвоздика».

На краснолиманском направлении отражены три атаки ВСУ и нацгвардии в районах Червоной Дибровы ЛНР, Ямполовки и Григоровки ДНР. Потери противника составили более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, САУ «Гвоздика», гаубица М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы.

На донецком направлении освобожден населенный пункт Веселое ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки ДНР. Уничтожено свыше 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. Поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На южнодонецком направлении отражена атака ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Нанесено поражение формированиям бригад ВСУ и теробороны в районе Водяного. Противник потерял более 130 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

На запорожском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работино, Малой Токмачки и Жеребянки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, три автомобиля, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.

На херсонском направлении противник потерял до 65 военнослужащих, три танка и пять автомобилей. Поражены: артиллерийская система М777 производства США, три гаубицы: «Гиацинт-Б», «Мста-Б» и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 870 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 676 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7779 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 593 единицы специальной военной автомобильной техники.