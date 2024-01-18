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Лавров: в близкое окружение России входят Иран, Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия

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В настоящее время в близкое окружение РФ входят такие страны, как КНР, Турция, Иран, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 18 января.

Так, в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году министр указал, что сейчас наилучший период переживают отношения России и государств Ближнего Востока.

Лавров отметил связи РФ и Китая. По его словам, они «переживают наилучший период в многовековой их истории».

Говоря об Индии, он также указал, что с этой страной развивается особо привилегированное сотрудничество в стратегическом плане.

«Безусловно, мы заинтересованы в развитии отношений не только по двусторонним каналам, но и с региональными структурами, которые созданы многими из наших партнеров. Имею в виду Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, имею в виду Лигу арабских государств, АСЕАН, Африканский союз, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна и другие», — сказал Лавров.

Он отметил, что российская сторона выводит сотрудничество «на подлинно стратегический уровень» с африканскими государствами.

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Накануне, 17 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин пообщался с министрами иностранных дел России и КНДР о двустороннем взаимодействии. Он подчеркнул, что Москва нацелена на развитие отношений во всех областях.

В тот день Путин заявил, что отношения России и КНР носят уникальный характер. По его мнению, никогда в истории двух государств диалог между Москвой и Пекином не достигал такой высоты и такого качества. Он отметил, что в основе успеха лежит прежде всего доверие.

До этого, в начале декабря, российский лидер сообщил, что отношения РФ и Индии развиваются поступательно по всем направлениям, так как индийского премьер-министра Нарендру Моди не запугать никаким внешним давлением.

В том же месяце Путин посетил ОАЭ. Российский лидер на встрече с президентом Арабских Эмиратов Мохаммедом бин Зайдом аль-Нахайяном заявил, что страна стала главным торговым партнером РФ в арабском мире, а отношения двух государств вышли на беспрецедентно высокий уровень.

Путин также посетил Эр-Рияд, где он провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В ходе встречи президент РФ назвал отношения двух стран стабильными и хорошими, а также отметил положительное развитие в сферах политического взаимодействия, экономики и в гуманитарных областях.

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