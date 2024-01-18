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Пивная партия Австрии намерена участвовать в выборах в парламент в 2024 году

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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/© IMAGO/Isabelle Ouvrard
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Пивная партия Австрии будет принимать участие в выборах в национальный совет страны (нижняя палата парламента), которые пройдут осенью текущего года. Об этом 18 января сообщил глава партии Доминик Влацни.

«В последние месяцы меня часто, очень часто спрашивали, будет ли Пивная партия участвовать в выборах. Да, мы готовы. <...> Мы хотим что-то сделать, мы можем что-то сделать», — заявил Влацни на пресс-конференции, трансляцию с которой вел телеканал Puls24.

Председатель партии отметил, что для того, чтобы иметь право баллотироваться, Пивная партия должна привлечь 20 тыс. членов или собрать «эквивалентную финансовую поддержку» к 30 апреля. Влацни выразил уверенность, что партии это по силам. По его словам, членство в Пивной партии стоит €59 в год, сейчас в ней насчитывается около 1300 активных членов.

Пивную партию Австрии волнуют проблемы молодежи, климата и системы образования с равными возможностями. Кроме того, члены партии обеспокоены высокой инфляцией и ситуацией с рабочими местами, отметил Влацни.

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Ранее, в августе 2022 года, Влацни в качестве лидера Пивной партии стал первым среди всех политиков в стране, кто завершил сбор 6 тыс. подписей для выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах. Тогда ему было 35 лет. Согласно законодательству Австрии, баллотироваться на пост президента могут только люди от 35 лет и старше. На выборах президента 9 октября, которые выиграл действующий глава государства Александер Ван дер Беллен (56,7%), Влацни занял третье место, набрав 8,3% голосов.

В 2019 году Пивная партия участвовала в досрочных парламентских выборах в федеральной земле Вена. По итогам ей досталось девятое место, но уступила она исключительно политическим тяжеловесам.

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