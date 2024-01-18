«Народный фронт» продолжает сбор подписей в поддержку выдвижения Путина

Граждане России продолжают приходить в региональные отделения «Народного фронта», чтобы оставить свои подписи в поддержку выдвижения действующего президента РФ Владимира Путина на должность главы государства. В четверг, 18 января, организация поделилась, что жители удаленных уголков страны выражают активную поддержку.

В частности, жители башкирской деревни Пятилетка, в которой проживает всего 252 человека, смогли оставить свои подписи. Река отрезает населенный пункт от транспортного сообщения — с «большой землей» соединяет подвесной мост над рекой Сим.

Жители поселка Нельмин-Нос в Ненецком автономном округе тоже захотели поддержать Путина, но приехать в пункт сбора не смогли: они живут в 60 км от Нарьян-Мара, а своего транспорта у них нет. В зимний период времени туда можно добраться только на снегоходе, ТРЭКОЛе или малой авиацией. Представители «Народного фронта» откликнулись на просьбу и смогли организовать два выездных мобильных пункта.

Настоятель храма Святых благоверных князей и страстотерпцев Бориса и Глеба, протоиерей Николай Абрамов из Томской области пришел поддержать выдвижение Путина. Он указал, что действующий президент отстаивает традиционные ценности, стоит на защите истинно человеческих и христианских идеалов.

В Курской области к «Народному фронту» обратились ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), которые не смогли приехать в пункты сбора в силу возраста и состояния здоровья. Среди них Михаил Жаков, ему 101 год. Во время ВОВ, будучи летчиком, он совершил 193 боевых вылета. Евгению Елинскому 94 года, еще подростком он пережил оккупацию.

К жителям деревни Остров имени Залита Псковской области представители «Народного фронта» добрались на аэроподушке, которая раз в неделю доставляет провиант.

«Всё, что он делал, он делал не для себя, а для всех россиян. Положение очень сильно изменилось: стало легче жить, стало легче с пенсиями, с зарплатами, появилось больше работы, производства», — сказал житель деревни Дмитрий Чашкин в поддержку Путина.

17 января сообщалось, что сторонники Путина как кандидата на пост президента России собрали уже более 2,5 млн подписей в его поддержку. Ранее, 10 января, в центральный избирательный штаб Путина поступили подписи из всех 89 субъектов РФ.

До этого, 18 декабря, действующий глава государства подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия», на котором политическая сила единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.