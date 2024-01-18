Фальшивую купюру изъяли в Псковской области

Фальшивую купюру обнаружили в поселке Плюсса Псковской области. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на информацию МВД региона.

Поддельная банкнота была изъята из кассы местного финансового учреждения. Номинал банкноты составляет 5000 рублей.

В полиции напоминают, что при обращении с наличными деньгами следует проявлять осторожность и проверять защитные знаки на купюрах. При обнаружении фальшивки следует незамедлительно обратиться в полицию и по возможности принять меры к задержанию лица, совершившего ее сбыт.

В Белгороде вынесен приговор в отношении мужчины, который напечатал у себя дома фальшивые денежные купюры на сумму 25 млн рублей. Его отправили в колонию общего режима на 3,5 года.