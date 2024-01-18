В Орле будут включать сирены в случае угрозы безопасности
В Орле будут включать сирены в случае угрозы безопасности жителей, заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях.
«Мы проводили в прошлом году испытания и укрытий, и звуковых сирен оповещения. Здесь мы с вами должны все быть готовы, в случае возникновения такой необходимости в городе будет включаться звуковая сирена», — сказал глава региона, его цитату приводит InfoOrel.ru.
По словам Клычкова, в ближайшее время будут опубликованы информационные материалы, какие шаги предпринимать в случае опасности. Он напомнил, что массово оповещать граждан будут и через приложение «МЧС России», которое успешно работает на iOS и Android.
Также по итогам заседания оперативного штаба губернатор поручил подготовить предложения по созданию дополнительных укрытий в местах массового скопления людей.