В Московской области отремонтировали 4,5 тыс. подъездов за год
В 2023 году в Московской области выполнили ремонт 4,5 тыс. подъездов. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство ЖКХ региона.
Работы ведутся в рамках программы «Мой подъезд». Она действует уже восьмой год, за это время в порядок удалось привести свыше 103 тыс. подъездов. В 2024 году работы проведут в 2,8 тыс. подъездов.
Положительные изменения от действия программы ощутили 3,5 млн жителей Подмосковья.
Ранее сообщалось, что в Калужской области на капитальный ремонт жилых домов в 2024 году направят 1,5 млрд рублей. Работы пройдут в 116 зданиях.