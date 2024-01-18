Франция объявила о создании «артиллерийской коалиции» в помощь Украине

50 стран объединились в «артиллерийскую коалицию» для поставок артиллерии Украине, заявил 18 января министр обороны Франции Себастьян Лекорню на встрече с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым.

«Ее цель — поставки ВСУ в краткосрочной перспективе вооружений в этом ключевом для обороны сегменте», — сказано на сайте французского военного ведомства.

Как отмечается эта «коалиция» поможет создать будущую украинскую артиллерию с помощью инновационных и амбициозных производственных партнерств.

Ранее, 15 января, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что обеспокоен тем, что Запад поставил лишь 300 тыс. артиллерийских боеприпасов вместо 1 млн обещанных. По его словам, мир снова возвращается к состоянию необходимости быть готовыми к горячей фазе конфликта, а это требует современной армии и новейшего вооружения.

До этого, 11 января, представители Еврокомиссии Йоханна Бернсель и Петер Стано признали, что оборонные предприятия стран Евросоюза планируют выйти на производство 1 млн снарядов в год, но вряд ли смогут поставить столько Украине к марту в рамках своего обещания. По информации Стано, на данный момент ЕС направил Украине лишь 300 тыс. боеприпасов.

Перед этим, 10 января, политолог, военный эксперт Игорь Никулин назвал заявления в Евросоюзе о возможности успеть поставить Киеву 1 млн боеприпасов к марту или апрелю попыткой поднять боевой дух украинских войск. По его словам, страны ЕС, вероятно, могут предоставить Украине лишь часть от указанного количества.

Евросоюз утвердил план передачи Украине 1 млн артснарядов в течение 12 месяцев в конце марта 2023 года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.