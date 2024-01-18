В Ленобласти заявили об отсутствии пострадавших после перехвата БПЛА ВСУ

В результате инцидента с перехватом беспилотника, пытавшегося атаковать территорию Ленинградской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 18 января.

«В связи с инцидентом, произошедшим в Ленинградской области, сообщаю. Пострадавших нет», — говорится в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что власти находятся в постоянном контакте с силовыми структурами, проводятся следственные мероприятия.

Кроме того, правительство Ленинградской области в Telegram-канале добавило, что в результате подавления беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над территорией региона разрушений также нет.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили один украинский беспилотник в Ленинградской области. Попытка киевского режима совершить атаку с применением БПЛА самолетного типа была пресечена около 01:30.

Кроме того, еще один летательный аппарат был сбит над территорией Московской области. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, разрушений и пострадавших нет.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале прошлого года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.