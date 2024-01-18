Переодетый в женщину клерк украл 18 млн рублей в Москве

Полиция в Москве задержала клерка юридической фирмы, который переоделся в женщину, чтобы украсть 18 млн рублей из сейфа. Об этом 18 января сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Столичными полицейскими задержан 27-летний менеджер юридической фирмы, подозреваемый в краже 18 млн рублей. Деньги в сейф он положил сам по поручению руководителя. А после выходных не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Начальник обнаружил, что ключ от сейфа и находившиеся в нем средства украдены», — написала она в своем Telegram-канале.

Далее при просмотре записи с камер видеонаблюдения выяснилось, что деньги из сейфа украла неизвестная женщина, проникшая в офис в нерабочее время. В результате было установлено, что похитителем был указанный сотрудник, переодетый дамой, объяснила Волк.

Представитель МВД добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, похищенные деньги возвращены владельцу.

В начале января в Приангарье мужчина в костюме Деда Мороза угнал автомобиль, чтобы поздравить жителей Нижнеудинска с праздником, однако не справился с управлением и врезался в сугроб. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).