Губернатор распорядился выделить пенсионеру Каткову жилье в Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов распорядился выделить жилье пенсионеру Борису Каткову, который был выдворен из Латвии. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании с правительством.

«Надо сделать всё быстро, чтобы появилось жилье, в котором он мог бы сам обустраиваться. Сегодня-завтра доложите мне», — сказал он.

Алиханов рассказал, что с соответствующей просьбой к нему обратился ректор Балтийского федерального университета имени И. Канта. Катков являлся директором представительства этого вуза в Риге. В настоящее время пенсионер проживает в гостинице.

13 января из Латвии выслали 82-летнего военного пенсионера Бориса Каткова по причине якобы угрозы национальной безопасности. Мужчину встретили на границе Псковской области. В России его поприветствовал губернатор региона Михаил Ведерников, который пообещал сделать всё возможное, чтобы пенсионер чувствовал себя как дома. Позже в этот же день Катков прибыл в Калининград.

В посольстве РФ в Латвии выразили возмущение высылкой Каткова. В ведомстве отметили, что данный поступок вызван не намерением обеспечить национальную безопасность, а русофобией. Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высылку российских пенсионеров из стран Балтии «абсолютным позором».