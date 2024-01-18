Десять человек погибли в результате ракетного удара Пакистана по Ирану
Десять человек погибли из-за ракетного удара Пакистана по Ирану утром 18 января. Об этом заявил заместитель губернатора иранской провинции Систан и Белуджистан Алиреза Мархамати.
«В 4:00 (2:00 мск) три дрона пакистанской армии атаковали одно из приграничных селений Ирана в Сараване. В результате этого нападения были разрушены четыре дома и убиты 10 человек, все из которых являются пакистанцами», — передает его слова Tasnim.
16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан, погибли двое детей. МИД Пакистана назвал удар иранских ВС нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия.
Позже, 18 января, Пакистан нанес ответные удары по Ирану. Атака была совершена с помощью беспилотников и ракет в ходе контртеррористической операции под кодовым названием «Марг Бар Сармачар».
В этот же день ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов указал, что пока что не стоит говорить о ситуации войны или противостояния между государствами. По его словам, это действия, направленные против действующих сепаратистских группировок в этих странах.