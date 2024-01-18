Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую древнюю черную дыру
Спорт
Футболист Круговой объяснил решение играть за ЦСКА
Общество
День «Сириуса» открылся на выставке «Россия»
Армия
Шойгу осмотрел перспективные образцы ракетного вооружения МКБ «Радуга»
Мир
Лавров назвал суверенным решением отказ Аргентины от вступления в БРИКС
Мир
Россия призвала Иран и Пакистан к максимальной сдержанности
Мир
Глава Google заявил о новых сокращениях в 2024 году
Спорт
Камила Валиева снялась с чемпионата России по прыжкам
Мир
Франция решила весь год поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц
Экономика
Путину доложили об окончании строительства пограничных переходов с Китаем
Общество
Госдума приняла закон о праве работников на проценты за задержку зарплаты
Политика
Лавров назвал страны, с которыми у Москвы близкие отношения
Политика
В Госдуме заявили о нежелании Китая иметь дело с киевским режимом
Политика
Лавров заявил о сплочении общества в России на фоне спецоперации
Экономика
В ОДК сообщили о начале серийных поставок двигателей ПД-14 в 2024 году

Воду в двух купелях признали небезопасной для купания в Томской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вода в двух купелях не соответствует санитарным нормам в Томской области. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Всего в регионе планировали обустроить 12 купелей. Несоответствие нормам обнаружили в пробах воды из озера Домашнего в селе Победа Асинского района и на реке Чулым в селе Зырянское. Зафиксированы отклонения по микробиологическим показателям.

В трех купелях анализ воды не готов из-за позднего обращения местных администраций. Вода в одной купели не проверена вовсе. Купания на реке Чулым отменены.

В Роспотребнадзоре отметили, что вода соответствует нормам в реке Томи в районе улицы Трифонова в Томске, в озере Щучьем в микрорайоне Северный парк, в озере Лебяжьем в селе Мельниково, в реке Бакса в деревне Терсалгай, в реке Кеть у села Тогур, в Оби в районе Каргасока.

Врачи напоминают, что для ряда людей купание в проруби противопоказано. В частности, воздержаться от купания следует гражданам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, беременным женщинам. Кроме того, не следует купаться людям без необходимой подготовки. Из-за ледяной воды может произойти сильный спазм сосудов мозга, что приведет к потере сознания в воде. Также имеется риск гипертонического криза, тромбообразования и нарушения сердечного ритма.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024