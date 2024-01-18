Воду в двух купелях признали небезопасной для купания в Томской области
Вода в двух купелях не соответствует санитарным нормам в Томской области. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Всего в регионе планировали обустроить 12 купелей. Несоответствие нормам обнаружили в пробах воды из озера Домашнего в селе Победа Асинского района и на реке Чулым в селе Зырянское. Зафиксированы отклонения по микробиологическим показателям.
В трех купелях анализ воды не готов из-за позднего обращения местных администраций. Вода в одной купели не проверена вовсе. Купания на реке Чулым отменены.
В Роспотребнадзоре отметили, что вода соответствует нормам в реке Томи в районе улицы Трифонова в Томске, в озере Щучьем в микрорайоне Северный парк, в озере Лебяжьем в селе Мельниково, в реке Бакса в деревне Терсалгай, в реке Кеть у села Тогур, в Оби в районе Каргасока.
Врачи напоминают, что для ряда людей купание в проруби противопоказано. В частности, воздержаться от купания следует гражданам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, беременным женщинам. Кроме того, не следует купаться людям без необходимой подготовки. Из-за ледяной воды может произойти сильный спазм сосудов мозга, что приведет к потере сознания в воде. Также имеется риск гипертонического криза, тромбообразования и нарушения сердечного ритма.