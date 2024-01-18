В Крыму оборудовали 20 мест для крещенских купаний

В Крыму на праздник Крещения Господня в ночь на 19 января пройдут массовые купания. Всего для омовения оборудуют 20 мест, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

Накануне праздника специалисты провели комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению безопасности в местах купаний. В их числе подготовка, обследование и очистка всех участков водоемов полуострова, а с ответственными за организацию мероприятий проведены дополнительные инструктажи.

Безопасность православного обряда будут обеспечивать спасатели, полиция, медики, сотрудники органов исполнительной власти и добровольцы. Кроме того, в день праздника церкви и храмы будут находиться на особом контроле МЧС, отмечает ИА SevastopolMedia.

Все адреса, по которым оборудованы купели, опубликованы на сайте регионального ГУ МЧС, пишет ИА «Крыминформ». В частности, четыре купели находятся в Большой Ялте, по две — в Алуште, Судаке и Симферопольском районе, по одной — в Евпатории, Саках и Керчи.

Ранее врач рассказала, как подготовить организм к крещенским купаниям. Желающим совершить омовения лучше заранее приучить тело к холодной воде, обливая ею ноги по щиколотку или колени, а также обтираясь мокрым полотенцем.