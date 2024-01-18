Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую древнюю черную дыру
Спорт
Футболист Круговой объяснил решение играть за ЦСКА
Общество
День «Сириуса» открылся на выставке «Россия»
Армия
Шойгу осмотрел перспективные образцы ракетного вооружения МКБ «Радуга»
Мир
Лавров назвал суверенным решением отказ Аргентины от вступления в БРИКС
Мир
Россия призвала Иран и Пакистан к максимальной сдержанности
Мир
Глава Google заявил о новых сокращениях в 2024 году
Спорт
Камила Валиева снялась с чемпионата России по прыжкам
Мир
Франция решила весь год поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц
Экономика
Путину доложили об окончании строительства пограничных переходов с Китаем
Общество
Госдума приняла закон о праве работников на проценты за задержку зарплаты
Политика
Лавров назвал страны, с которыми у Москвы близкие отношения
Политика
В Госдуме заявили о нежелании Китая иметь дело с киевским режимом
Политика
Лавров заявил о сплочении общества в России на фоне спецоперации
Экономика
В ОДК сообщили о начале серийных поставок двигателей ПД-14 в 2024 году

В Крыму оборудовали 20 мест для крещенских купаний

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Крыму на праздник Крещения Господня в ночь на 19 января пройдут массовые купания. Всего для омовения оборудуют 20 мест, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

Накануне праздника специалисты провели комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению безопасности в местах купаний. В их числе подготовка, обследование и очистка всех участков водоемов полуострова, а с ответственными за организацию мероприятий проведены дополнительные инструктажи.

Безопасность православного обряда будут обеспечивать спасатели, полиция, медики, сотрудники органов исполнительной власти и добровольцы. Кроме того, в день праздника церкви и храмы будут находиться на особом контроле МЧС, отмечает ИА SevastopolMedia.

Все адреса, по которым оборудованы купели, опубликованы на сайте регионального ГУ МЧС, пишет ИА «Крыминформ». В частности, четыре купели находятся в Большой Ялте, по две — в Алуште, Судаке и Симферопольском районе, по одной — в Евпатории, Саках и Керчи.

Ранее врач рассказала, как подготовить организм к крещенским купаниям. Желающим совершить омовения лучше заранее приучить тело к холодной воде, обливая ею ноги по щиколотку или колени, а также обтираясь мокрым полотенцем.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024