Глава Башкирии Хабиров впервые прокомментировал беспорядки в Баймаке

Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал беспорядки в Баймаке, которые начались после оглашения судом приговора одному из местных жителей. Заявление он опубликовал в своем Telegram-канале в четверг, 18 января.

По его словам, правоохранители начали проводить соответствующую работу, возбуждено уголовное дело.

«Я переживаю: где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей. Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят», — сказал глава региона.

Также Хабиров отметил, что власти Башкортостана не позволят перевести ситуацию в «плоскость экстремизма», а также покажут истинное лицо организаторов беспорядков.

Глава региона напомнил, что в 2020 году организацию «Башкорт» (запрещена в РФ) признали экстремистской, а ее руководителей привлекали к ответственности. Он указал, что 17 января суд вынес приговор активисту Фаилю Алчинову (внесен в РФ в список экстремистов и террористов). Ему назначили четыре года колонии общего режима.

Хабиров заявил, что Алчинов надевал на себя маску «доброго экоактивиста», однако на самом деле ситуация обстояла по-другому.

«Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути, являясь предателями, призывает к отделению Башкортостана от России, призывает к партизанской войне», — добавил он.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что на фоне случившегося властям нужно более активно рассказывать, чем живут жители. Он также пообещал продолжить эту работу.

17 января Баймакский районный суд Башкирии приговорил к четырем годам колонии Алчинова по статьям о возбуждении ненависти и унижении достоинства группы лиц по признакам расы и национальности.

Согласно версии следствия, в апреле 2023 года во время выступления на сходе граждан он высказал негативное отношение к людям по национальному признаку. До этого в течение года Алчинова привлекали за подобные правонарушения к административной ответственности.

Также 17 января стало известно о о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках в регионе. В Следственном комитете РФ заявили, что протестующие применяли насилие, в том числе с помощью предметов, используемых как оружие. Нарушителям грозит до 15 лет лишения свободы. Помимо этого во время протестов около здания суда пострадали полицейские. Также было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).