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Глава Башкирии Хабиров впервые прокомментировал беспорядки в Баймаке

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Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал беспорядки в Баймаке, которые начались после оглашения судом приговора одному из местных жителей. Заявление он опубликовал в своем Telegram-канале в четверг, 18 января.

По его словам, правоохранители начали проводить соответствующую работу, возбуждено уголовное дело.

«Я переживаю: где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей. Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят», — сказал глава региона.

Также Хабиров отметил, что власти Башкортостана не позволят перевести ситуацию в «плоскость экстремизма», а также покажут истинное лицо организаторов беспорядков.

Глава региона напомнил, что в 2020 году организацию «Башкорт» (запрещена в РФ) признали экстремистской, а ее руководителей привлекали к ответственности. Он указал, что 17 января суд вынес приговор активисту Фаилю Алчинову (внесен в РФ в список экстремистов и террористов). Ему назначили четыре года колонии общего режима.

Хабиров заявил, что Алчинов надевал на себя маску «доброго экоактивиста», однако на самом деле ситуация обстояла по-другому.

«Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути, являясь предателями, призывает к отделению Башкортостана от России, призывает к партизанской войне», — добавил он.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что на фоне случившегося властям нужно более активно рассказывать, чем живут жители. Он также пообещал продолжить эту работу.

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17 января Баймакский районный суд Башкирии приговорил к четырем годам колонии Алчинова по статьям о возбуждении ненависти и унижении достоинства группы лиц по признакам расы и национальности.

Согласно версии следствия, в апреле 2023 года во время выступления на сходе граждан он высказал негативное отношение к людям по национальному признаку. До этого в течение года Алчинова привлекали за подобные правонарушения к административной ответственности.

Также 17 января стало известно о о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках в регионе. В Следственном комитете РФ заявили, что протестующие применяли насилие, в том числе с помощью предметов, используемых как оружие. Нарушителям грозит до 15 лет лишения свободы. Помимо этого во время протестов около здания суда пострадали полицейские. Также было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

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