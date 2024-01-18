День «Сириуса» открылся на выставке «Россия»

День федеральной территории «Сириус» открылся на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Программа началась с выступления председателя совета «Сириуса» Елены Шмелевой. Она подвела итоги 2023 года и рассказала о будущих проектах.

В течение дня в рамках выставки состоятся презентации ключевых инфраструктурных, научных и образовательных проектов развития федеральной территории. Одним из главных мероприятий станет встреча с выпускниками образовательных программ «Сириуса» разных лет. В этом году в «Сириусе» будет создана единая система сопровождения выпускников, которая позволит собрать наиболее востребованные проекты, программы и инструменты, чтобы выстраивать индивидуальные траектории развития и самореализации.

В течение всего дня в павильоне № 57 будут проходить научно-популярные лекции от ученых Научно-технологического университета и резидентов ИНТЦ «Сириус». Там же состоится запуск открытой межпредметной олимпиады, в которой сможет попробовать свои силы любой желающий.

Перед гостями выступят ученые с научными популярными докладами. Так, директор Научного центра трансляционной медицины Роман Иванов расскажет о том, как появляются новые лекарства, в младший научный сотрудник университета «Сириус» Александра Берлин Хенис раскроет секреты, как запоминать прочитанное и что наука думает о чтении.

Кроме того, посетителем смогут встретиться с экспертами на площадке «Знание.Лекторий» Российского общества «Знание». А в павильоне «Д» будет оборудована зона мастер-классов, рассчитанных прежде всего на школьников и их родителей.

Кульминацией Дня федеральной территории станет концерт лауреатов Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Созвездие». Воспитанники «Сириуса» исполнят произведения Чайковского, Розенблата, Венявского и Скрябина.

Ранее, 16 января, на выставке-форуме «Россия» состоялся День финансов. Глава Минфина Антон Силуанов, побывавший на мероприятии, поделился с корреспондентом «Известий» Ксенией Солдатовой финансовым прогнозом на 2024 год.

В тот же день президент РФ Владимир Путин предложил продлить выставку-форум «Россия» хотя бы на летний период. Он отметил, что большое число россиян приезжает в Москву и миллионы людей с удовольствием посещают выставку.

Выставка-форум «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.