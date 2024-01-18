Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую древнюю черную дыру
Спорт
Футболист Круговой объяснил решение играть за ЦСКА
Общество
День «Сириуса» открылся на выставке «Россия»
Армия
Шойгу осмотрел перспективные образцы ракетного вооружения МКБ «Радуга»
Мир
Лавров назвал суверенным решением отказ Аргентины от вступления в БРИКС
Мир
Россия призвала Иран и Пакистан к максимальной сдержанности
Мир
Глава Google заявил о новых сокращениях в 2024 году
Спорт
Камила Валиева снялась с чемпионата России по прыжкам
Мир
Франция решила весь год поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц
Экономика
Путину доложили об окончании строительства пограничных переходов с Китаем
Общество
Госдума приняла закон о праве работников на проценты за задержку зарплаты
Политика
Лавров назвал страны, с которыми у Москвы близкие отношения
Политика
В Госдуме заявили о нежелании Китая иметь дело с киевским режимом
Политика
Лавров заявил о сплочении общества в России на фоне спецоперации
Экономика
В ОДК сообщили о начале серийных поставок двигателей ПД-14 в 2024 году
Сюжет:

В Китае ученые создали коронавирус GX_P2V со смертностью 100%

0
Фото: Global Look Press/ Liu Qiong
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайские ученые в лаборатории создали новый вирус GX_P2V из рода коронавирусов, смертность которого составляет 100%. Результаты исследования опубликовал специализированный ресурс Biorxiv в начале января.

Отмечается, что новый штамм создали на основе вируса GX/2017, обнаруженного у малайзийских панголинов еще в 2017 году.

Ученые проводили исследования на лабораторных мышах в возрасте от шести до восьми недель, которые были инфицированы. В течение семи-восьми дней все животные погибли. На пятый день развития болезни у них начала снижаться масса тела, на седьмой движения стали вялыми, а глаза — белыми. Вирус также поразил многие органы, среди которых мозг и легкие.

ВОЗ отныне там: почему остановлено расследование происхождения COVID-19
Кому выгодно прекращение поисков источника коронавируса и могли ли его создать люди

17 января газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные минздрава США, переданные палате представителей, сообщила, что китайские исследователи загрузили почти полную последовательность структуры вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, за две недели до того, как власти Пекина официально объявили о распространении смертельного вируса. Обозреватели подчеркнули, что прошедшие несколько недель могли сыграть «решающую роль» в понимании способа распространения коронавируса.

Ранее, 17 сентября, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация оказывает давление на Китай, требуя от руководства страны дополнительной информации о происхождении COVID-19, и даже готова направить в КНР свою команду для проведения расследования. Он отметил, что Пекин должен предоставить «полный доступ» к информации о происхождении коронавируса.

В феврале 2021 года эксперты ВОЗ, находившиеся в китайском Ухане, заявили, что гипотеза о происхождении нового коронавируса из лаборатории является маловероятной. Они сделали вывод, что, скорее всего, вирус передался от животного к человеку через промежуточное звено.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, после этого вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию. 5 мая 2023 года ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024