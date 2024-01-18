В Китае ученые создали коронавирус GX_P2V со смертностью 100%

Китайские ученые в лаборатории создали новый вирус GX_P2V из рода коронавирусов, смертность которого составляет 100%. Результаты исследования опубликовал специализированный ресурс Biorxiv в начале января.

Отмечается, что новый штамм создали на основе вируса GX/2017, обнаруженного у малайзийских панголинов еще в 2017 году.

Ученые проводили исследования на лабораторных мышах в возрасте от шести до восьми недель, которые были инфицированы. В течение семи-восьми дней все животные погибли. На пятый день развития болезни у них начала снижаться масса тела, на седьмой движения стали вялыми, а глаза — белыми. Вирус также поразил многие органы, среди которых мозг и легкие.

17 января газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные минздрава США, переданные палате представителей, сообщила, что китайские исследователи загрузили почти полную последовательность структуры вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, за две недели до того, как власти Пекина официально объявили о распространении смертельного вируса. Обозреватели подчеркнули, что прошедшие несколько недель могли сыграть «решающую роль» в понимании способа распространения коронавируса.

Ранее, 17 сентября, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация оказывает давление на Китай, требуя от руководства страны дополнительной информации о происхождении COVID-19, и даже готова направить в КНР свою команду для проведения расследования. Он отметил, что Пекин должен предоставить «полный доступ» к информации о происхождении коронавируса.

В феврале 2021 года эксперты ВОЗ, находившиеся в китайском Ухане, заявили, что гипотеза о происхождении нового коронавируса из лаборатории является маловероятной. Они сделали вывод, что, скорее всего, вирус передался от животного к человеку через промежуточное звено.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, после этого вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию. 5 мая 2023 года ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19.