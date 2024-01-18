Привязавший снегокат к машине уральский водитель сам пришел в полицию
Житель поселка Бобровский Свердловской области, который привязал снегокат сына к своему внедорожнику, сам пришел в полицию для дачи объяснений. Следствие выясняет обстоятельства инцидента. На основании результатов проверки будут приняты процессуальные меры, сообщает ФедералПресс.
Выяснилось, что 59-летний местный житель уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. У него имеется около 100 штрафов на 85 тыс. рублей.
Ролик, как владелец черного Range Rover привязал снегокат своего ребенка к бамперу машины и прокатил его по оживленным дорогам поселка, распространился в соцсетях и вызвал негодование у пользователей.
Они обращали внимание на то, что мальчик оказался в непосредственной опасности. На своем снегокате он мчался за автомобилем, и чудом избежал столкновения с другим автомобилем, отмечает «Росбалт».
Ранее сообщалось, что по итогам девяти месяцев 2023 года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ, кроме того, увеличилось количество аварий с детьми.