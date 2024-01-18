Штормовое предупреждение объявили в Татарстане из-за метели
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки в Татарстане. В республике объявлено штормовое предупреждение.
Согласно прогнозам, в ночь на 19 января до 25 м/с усилится ветер. Из-за метели видимость упадет до 500 м, пишет ИА «Татар-информ». Местами выпадет сильный снег. На дорогах образуются снежные заносы с гололедицей.
Неблагоприятные погодные условия сохранятся в первой половине дня 19 января.
По словам профессора Казанского федерального университета Юрия Переведенцева, в ближайшие выходные в республике наступит оттепель. Температура достигнет +1 градуса в субботу днем. Потепление связано с приходом циклона с Северной Атлантики. Однако на следующей неделе вновь ожидаются морозы.