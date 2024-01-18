СМИ сообщили о гибели минимум 10 человек на юге Сирии из-за удара Иордании
Военно-воздушные силы Иордании нанесли удар по городу Арман в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. По сообщениям радиостанции Sham FM, атака произошла 17 января.
«В пятый раз за полтора года иорданская авиация нанесла жестокие воздушные удары вчера вечером, в среду», — передают журналисты.
В результате ударов по домам на севере города погибли минимум 10 человек, среди которых есть женщины и дети. Два человека пострадали, сообщает радиостанция.
Отмечается, что Иордания официально не признает атаки на Сирию, однако в военных отчетах заявляет о вооруженных столкновениях с наркоторговцами и контрабандистами, которых арестовывает или ликвидирует.
До этого, 15 января, Турция также нанесла авиаудары по Сирии. Тогда в результате атаки в сирийской провинции Эль-Хасака электрические подстанции Камышлы и Амуда недалеко от границы с Турцией вышли из строя.