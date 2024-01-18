Глава Google заявил о новых сокращениях в 2024 году
В 2024 году в компании Google пройдут сокращения. Об этом 17 января заявил генеральный директор Сундар Пичаи.
«Реальность такова, что для создания потенциала для этих инвестиций нам придется сделать трудный выбор», — приводит его заявление телеканал CNBC.
По его словам, сокращения необходимы для упрощения выполнения задач и повышения скорости их решения. К числу приоритетных целей Google на год он назвал развитие искусственного интеллекта.
Пичаи отметил, что сокращения не будут такими масштабными, как в 2023 году, когда было уволено 12 тыс. сотрудников, что составило 6% от штата компании.
Ранее, 10 января, агентство Bloomberg сообщило о планах стриминговой платформы Twitch уволить 500 работников, что составляет 35% от всего штата. В прошлом году Twitch уже уволила свыше 400 сотрудников в рамках сокращения штата.