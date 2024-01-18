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Подпольщики рассказали о ликвидации в Харькове кураторов запрещенной РДК

«РИА Новости»: в Харькове уничтожены наемники ВСУ, курировавшие запрещенный РДК
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Среди иностранных наемников, ликвидированных в Харькове, были кураторы украинской организации «Русский добровольческий корпус» (террористической организации, запрещенной на территории РФ). Об этом 18 января заявил «РИА Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков.

«Народ там (в пораженном здании. — Ред.) крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов, нам точно не известно. Но там однозначно были те, кто курирует РДК», — заявил Лебедев.

По его словам, кураторами корпуса являются иностранцы. Кроме того, на улице, где находилось здание с наемниками, располагается военкомат, добавил координатор подполья.

От Минобороны РФ информации о ликвидации кураторов «Русского добровольческого корпуса» (РДК) не поступало.

Однако 16 января в ведомстве сообщили о нанесении высокоточного удара по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, в результате которого было уничтожено около 60 боевиков.

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30 декабря 2023 года РДК, боевики которой воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских войск, была официально внесена ФСБ в список террористических организаций, запрещенных на территории РФ.

Кроме того, в ноябре 2023 года 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил лидера РДК и организатора атаки на села в Брянской области Дениса Капустина (внесен в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму в РФ) к пожизненному лишению свободы. 39-летнего Капустина признали виновным в госизмене и террористической деятельности.

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