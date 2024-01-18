СКР начал проверку после высадки ребенка из трамвая в Нижнем Новгороде
СКР и прокуратура проводят проверку по факту высадки ребенка из трамвая в Нижнем Новгороде. Информация о том, что девятилетнего мальчика выгнали из салона трамвая в Ленинском районе города, появилась в соцсетях. Причиной стало то, что у него не хватило денег на билет.
В частности, прокуратура должна оценить соблюдение законов перевозчиком при пассажирских перевозках. ООО «Экологические проекты» также проводит свою проверку обстоятельств инцидента. Если факт высадки ребенка из общественного транспорта подтвердится, водителя накажут, сообщает ИА «НьюсНН».
С начала сентября в России ввели новые правила по перевозке пассажиров в поездах дальнего и пригородного следования. Запрещается высаживать безбилетника младше 16 лет без передачи его полицейским. Норма введена приказом Минтранса России по требованию Генеральной прокуратуры РФ.