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Агент назвал несчастным случаем новость о дисквалификации Курбанова из-за кокаина

Агент Курбанова — о дисквалификации из-за кокаина: это несчастный случай
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Агент российского баскетболиста Никиты Курбанова Сергей Тараканов 18 января в беседе с «Известиями» прокомментировал дисквалификацию форварда на три месяца.

Ранее в этот день РУСАДА дисквалифицировало Курбанова из-за обнаружения наркотических средств в крови. Как сообщал «Спорт-Экспресс», в допинг-пробе 37-летнего спортсмена были найдены следы кокаина.

«Пока не говорил [с Никитой] на эту тему. Это проблема и беда. Надеюсь, что это был разовый эксперимент в жизни. Уверен, что это не привычка Курбанова, я его давно и хорошо знаю. Можно назвать это несчастным случаем. Я сам в шоке», — сказал Тараканов.

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27 октября 2023 года Курбанов приостановил спортивную карьеру. Баскетболист является рекордсменом ЦСКА по количеству сыгранных за клуб игр. Он 11 раз становился чемпионом России и семь раз выигрывал Единую лигу ВТБ.

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