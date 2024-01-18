Четыре человека пострадали в ДТП в Рязанской области
Четыре человека получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Рязанской области. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на региональное управление МВД.
Авария произошла на дороге «Рязань – Пронск – Скопин» на территории Пронского района. По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля «УАЗ» столкнулся с машиной Geely.
Травмы получили три пассажира машины «УАЗ», а также пассажирка китайской иномарки. По факту ДТП проводится проверка.
Еще одна авария была зарегистрирована на 502-м км трассы Р-132 на территории Рязанского района. Две машины «ГАЗ» столкнулись недалеко от поворота к деревне Полково. По данным РИА «7 новостей», травмы получили оба водителя, они доставлены в больницу.
В Тамбовской области 70-летний водитель снегохода допустил столкновение с грузовиком, когда выехал с поля на дорогу. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.