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Школу в Мурманской области проверят из-за нарушения санитарных норм

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Следственный комитет проводит проверку в школе № 3 в Полярных Зорях (Мурманская область). Предполагается, что в учебном заведении были нарушены санитарные нормы.

По данным ИА «Би-порт», в учреждении зарегистрировали множество случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Часть детей находится на амбулаторном лечении. Учеников начальных классов перевели на дистанционное обучение. Инфекция могла передаваться пищевым и контактно-бытовым путем. Об этом пишет ИА «Би-порт».

Следственный комитет организовал проверку по факту возможного нарушения санитарных норм. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

17 января сообщалось о массовом заболевании кишечной инфекцией в школе в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Медицинская помощь потребовалась 43 пострадавшим, они находятся на амбулаторном лечении.

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