«Сапсан» насмерть сбил молодого мужчину в Тверской области
Высокоскоростной поезд «Сапсан» сообщением «Москва – Санкт-Петербург» насмерть сбил 29-летнего жителя Конаковского округа на 538-м км главного хода Октябрьской железной дороги. Об этом в четверг, 18 января, сообщает пресс-служба Тверского линейного отдела МВД России на транспорте.
Инцидент произошел днем ранее около 19:00 на перегоне «Решетниково – Черничная». Молодой мужчина шел по второму главному пути со стороны платформы Черничная в сторону платформы Завидово.
Для предотвращения наезда на человека машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако трагедию предотвратить не удалось. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
По данному факту полицейские проводятся проверку. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, пишут «Тверские ведомости».
Ранее в январе похожий инцидент произошел на севере Москвы. Два человека попали под поезд на железнодорожной станции Дегунино. Место происшествия находилось вне зоны пешеходного перехода.