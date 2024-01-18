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В Удмуртии сохранят снятый с купола сельского храма 180-летний крест

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Фото: vk.com/alena_kapusta
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В Удмуртии крест, который около 180 лет простоял на куполе Казанско-Богородицкого храма села Можга, сохранят. Его сменили новым крестом в конце декабря 2023 года. Реликвию решено сохранить.

Как пишет ИА «Сусанин», средства на замену крыши и креста церкви собирали верующие Можгинского района. Старый крест сняли и перенесли в безопасное место на территории храма. В Сарапульской епархии рассказали, что решение о дальнейшем использовании реликвии будут принимать с учетом церковной безопасности.

Не исключено, что крест перенесут в музей при храме либо используют для установки на другом здании, сказал секретарь Сарапульского епархиального управления священник Димитрий Сырчин.

Агентство уточняет, что Казанско-Богородицкий храм построили в 1816–1846 годах. За эти годы его практически не закрывали. Это уберегло крест от снятия и сохранило его для потомков.

Ранее, в ноябре, патриарх Кирилл передал Казанскому собору на Красной площади подлинник чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века. Образ иконы, который был в ополчении Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, хранился в Казанском соборе исторически. Реликвия ранее считалась утраченной.

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