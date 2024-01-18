В Москве скончался театральный критик Валерий Семеновский

Театральный критик и драматург Валерий Семеновский найден мертвым в Москве. По словам источника «Известий», тело 71-летнего мужчины правоохранители нашли в его квартире в Аптекарском переулке.

«Скончавшийся мужчина лежал на кровати, в комнате был полный порядок. По предварительным данным, смерть не была насильственной», — передает источник.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Также смерть театрала подтвердили в пресс-службе ГИТИСа, где он ранее вел курс магистрантов-драматургов.

В Telegram-канале института отметили особый вклад мастера в рост молодых драматургов. Семеновский — создатель и главный редактор театрального журнала «Московский наблюдатель», в котором публиковались как известнейшие театральные критики, так и начинающие, для которых издание стало площадкой для профессионального роста. Кроме того, в вузе напомнили, что пьесу скончавшегося драматурга «Тварь» недавно поставили в Александринском театре.