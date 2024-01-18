Китай отказал Украине во встрече украинского президента Владимира Зеленского с премьер-министром КНР Ли Цяном в Швейцарии, сообщило 17 января Politico со ссылкой на источники.

Американский высокопоставленный чиновник заявил изданию, что руководство Китая отказалось от встреч с представителями Украины по просьбе России. Украинский чиновник же отметил, что Киев вовсе не просил о встрече с представителем КНР.

Незадолго до многонационального мирного саммита в Швейцарских Альпах глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что Китаю важно присоединиться к мирным переговорам, и намекнул, что у Зеленского будет возможность пообщаться с китайским премьер-министром Ли Цяном.

Ранее, 16 января, в МИД РФ заявили, что четвертая встреча по Украине, проходившая в швейцарском Давосе, оказалась провальной для Киева и его западных хозяев, если не считать сделанной там «семейной» фотографии участников мероприятия.

До этого, 14 января, глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис в ходе саммита заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что встреча по украинской «формуле мира» в Давосе является разговорами ради разговоров, и подобный процесс не может быть направлен на достижение результата.

В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения, подчеркнув, что ее суть в том, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, а не энергетическая и продовольственная безопасность Украины. До этого, 23 сентября, Лавров сообщил, что украинская формула абсолютно нереализуема.

Так называемая формула мира была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта. При этом Киев официально отказался от контактов с Москвой после последнего раунда переговоров между Россией и Украиной, который состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.