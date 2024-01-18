Федеральные и региональные трассы перекрыли в Оренбуржье из-за непогоды

В Оренбургской области движение транспорта ограничено на многих участках федеральных и региональных трасс. Это связано со сложными метеоусловиями. На территории региона сильный снегопад, метель и гололедица.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», с 15 января были закрыты для движения участки федеральной трассы М-5 «Урал» со 1194-го км по 1370-й км и со 146-го км по 176-й км, Чебеньки – Троицкое с 30-го по 48-й км и с 56-го по 72-й км в Сакмарском и Тюльганском районах, подъезд к селу Благодарное от дороги Чебеньки – Троицкое с нулевого по восьмой км в Сакмарском районе, подъезд к поселку Взгорье от дороги Октябрьское – Благодарное с нулевого по седьмой км в Октябрьском районе, подъезд к поселку Зеленый Дол от дороги Октябрьское – Благодарное с нулевого км по четвертый км в Октябрьском районе.

На участке М-5 «Урал» со 176-го км по 405-й км с вечера среды, 17 января, ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта.

Урал56.ру сообщает, что сегодня утром возобновилось движение на участке трассы А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном со 173-го км по 19-й км, на участке трассы М-5 «Урал» со 1194-го по 1370-й км, участок с 56-го по 72-й км дороги Чебеньки – Троицкое. Кроме того, уже можно проехать по участку дороги регионального значения Подъезд к поселку Зеленый Дол от автомобильной дороги Октябрьское – Благодарное с нулевого по третий км.