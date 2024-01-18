РУСАДА дисквалифицировало баскетболиста ЦСКА Курбанова из-за кокаина

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на три месяца дисквалифицировало трехкратного победителя баскетбольной Евролиги, форварда клуба ЦСКА Никиту Курбанова. Об этом организация сообщила в четверг, 18 января, на своем сайте.

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Курбанова Никиту (вид спорта — баскетбол) на три месяца за нарушение, предусмотренное п. 4.1 Общероссийских антидопинговых правил <…>», — говорится в сообщении.

Дисквалификация спортсмена будет отсчитываться с 10 января 2024 года с зачетом отбытого срока временного отстранения, начавшегося 20 октября 2023 года.

Среди прочего, как сообщает «Спорт-Экспресс», в допинг-пробе 37-летнего спортсмена были найдены следы кокаина.

27 октября 2023 года Курбанов приостановил спортивную карьеру. Баскетболист является рекордсменом ЦСКА по количеству сыгранных за клуб игр. Он 11 раз становился чемпионом России и семь раз выигрывал Единую лигу ВТБ.

20 июля 2023 года стало известно, что российский волейболист клуба «Ярославич» Александр Кимеров признал вину в нарушении антидопинговых правил и был дисквалифицирован на два года. Отстранение Кимерова отсчитывается с 9 декабря 2022 года и продлится до 8 декабря 2024 года, уточнили в Международной федерации волейбола (FIVB).