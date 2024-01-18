Беглов сообщил об отсутствии пострадавших при перехвате дрона над Ленобластью
При атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ленинградскую область пострадавших не было, заявил 18 января в Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Пострадавших и разрушений в связи с подавлением БПЛА над территорией Ленобласти нет. Силовой блок проводит следственные действия», — сказано в сообщении регионального правительства в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что власти находятся на постоянной связи с силовыми структурами.
Ранее в этот день средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотник ВСУ в Московской области и один в Ленинградской.
Средства ПВО отразили атаку дрона, летевшего на Москву, в городском округе Подольск. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в связи с атакой разрушений и пострадавших нет.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.