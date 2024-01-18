Почти 100 штрафов нашли у прицепившего снегокат сына к машине уральца
У жителя поселка Бобровский в Свердловской области, катавшего сына на снегокате, прицепленного к автомобилю, обнаружили почти 100 штрафов. Их общая сумма достигла 85 тыс. рублей.
Кроме того, выяснилось, что уралец четыре раза привлекался к административной ответственности.
Как пишет «ТагилСити.ру», 17 января жители села заметили едущий по проезжей части автомобиль с прицепленным к нему снегокатом. На нем находился восьмилетний мальчик. При этом снегокат чуть не задели две машины, проезжавшие мимо.
Ранее группа «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и сервис онлайн-проверки автомобилей «Автотека» установили, что самой частой причиной получения штрафа за нарушение ПДД в 2023 году стало превышение скорости (33%).