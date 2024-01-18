Китай уже не хочет иметь дело с режимом президента Украины Владимира Зеленского. Как заявил «Известиям» 18 января первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, Пекин не раз предлагал Киеву условия для участия в переговорном процессе, но киевский режим отвергал предложения.

Накануне газета Politico сообщила, что Китай отклонил просьбу Украины о встрече Зеленского с премьер-министром КНР Ли Цяном в рамках экономического форума в швейцарском Давосе. Издание отмечало, что отказ китайской делегации от встречи с Зеленским стал для Киева ударом.

«Китай неоднократно предлагал киевскому режиму условия для участия в переговорном процессе, выдвигал свои предложения по этому вопросу. Киев же каждый раз отвергал предложения Пекина под разными предлогами. Поэтому, очевидно, что делегация Китайской Народной Республики не сочла для себя необходимым встречаться с Зеленским», — сказал Чепа.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» предположил, что Китай предпочел не вмешиваться в украинский конфликт и сохранять нейтралитет.

«При этом важно отметить, что диалог и сотрудничество между странами являются ключевыми элементами для достижения мирного урегулирования конфликта в Украине. Но Зеленский категорически отказывается от переговоров, хотя Россия настроена на них положительно. Желательно, чтобы все заинтересованные стороны проявляли гибкость и готовность к диалогу, чтобы найти компромиссные решения», — добавил Белик.

Незадолго до многонационального мирного саммита в Швейцарских Альпах глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что Китаю крайне важно присоединиться к мирным переговорам, и намекнул, что у Зеленского будет возможность пообщаться с китайским премьер-министром Ли Цяном. Однако, несмотря на «широкие возможности» представителей Китая для встречи с их украинскими коллегами, этого не произошло.

Ранее, 16 января, МИД РФ назвал провальной для Киева встречу по Украине в Давосе, если не считать сделанной там «семейной» фотографии участников мероприятия.

С 15 по 19 января в Давосе проходит традиционный Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ), на который приехали представители разных государств. За день до его начала состоялась встреча советников по национальной безопасности по украинской «формуле мира».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.