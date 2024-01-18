Жильцов дома в Нижнем Тагиле эвакуировали из-за найденных там гранат

В Нижнем Тагиле в Свердловской области полиции пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома после того, как в одной из квартир были найдены гранаты.

ИА «Ура.ру» пишет, что инцидент произошел в доме на улице Окунева, 41. Владелец квартиры обнаружил три гранаты. Сотрудники МЧС и МВД оцепили здание и эвакуировали жителей.

Очевидцы рассказали, что гранаты были страйкбольными. Обошлось без пострадавших. Агентство ожидает официальный комментарий по факту случившегося от МУ МВД «Нижнетагильское».

Ранее, 10 января, сообщалось, что в Красноярском крае полицейские задержали мужчину, пришедшего в гости к сестре с муляжом гранаты. Во время разговора по телефону он сильно повздорил с родственницей и решил «креативно» поздравить ее с праздником.