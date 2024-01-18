Сильные снегопады вновь накроют Тюмень

В Тюмень возвращаются сильные снегопады. За сутки может выпасть недельная норма снега.

Как пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на ресурс Gismeteo, осадки начнутся в воскресенье, 21 января. Снегопад наберет максимальную силу в понедельник. В этот день выпадет 4,5 мм осадков.

В общей сложности за три дня толщина осадков превысит 5 мм, прогнозируют синоптики. Кроме того, в эти дни ветер будет дуть со скоростью 13 м/с. При этом температура в дневные часы не будет опускаться ниже -6 градусов, а в ночные — не ниже -13 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Крещенский сочельник в Москве ожидается рекордный снегопад. Он начнется в четверг после полудня. За 24 часа 18 января выпадет 10–15 мм осадков, что составит около четверти от месячной нормы.