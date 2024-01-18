Четыре школы закрыты на карантин из-за ОРВИ в Саратовской области

Четыре школы и 141 класс закрыли на карантин в Саратовской области в связи с высокой заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на информацию регионального минобра.

Школы закрыты в Духовницком, Ровенском и Ртищенском районах. Обучение в отдельных классах, а также в четырех группах детских садов приостановлено в Озинском и Петровском районах, а также в Саратове.

За минувшую неделю к врачам с признаками ОРВИ обратились больше 19,5 тыс. человек. В основном болеют дети в возрасте от семи до 14 лет, а также подростки старше 15 лет. По словам министра здравоохранения Олега Костина, в городах намечается тенденция на снижение заболеваемости ОРВИ. Предполагается, что заболеваемость пойдет на спад через две-три недели.

В Липецкой области за минувшую неделю заболеваемость ОРВИ выросла в два раза. Инфекции подхватили свыше 6,6 тыс. человек.