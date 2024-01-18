Лавров заявил о сплочении общества в России на фоне спецоперации

Спецоперация небывало сплотила общество в России. Об этом 18 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

«Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и к русской культуре», — сказал министр.

Он подчеркнул, что некоторые из таких граждан покинули страну, а другие остались и стали задумываться, однако при этом большая часть россиян небывало сплотилась.

Ранее, 31 декабря, президент РФ Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении заявил, что гражданам предстоит идти вперед и созидать будущее. По его словам, россиян объединяло и объединяет судьба Отечества и глубокое понимание значимости того исторического этапа, через который проходит страна. Он отдельно поблагодарил бойцов, которые принимают участие в спецоперации в Донбассе, назвав их героями и подчеркнул, что РФ гордится ими и восхищается мужеством.

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