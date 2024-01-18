Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров заявил о сплочении общества в России на фоне спецоперации
Экономика
В ОДК сообщили о начале серийных поставок двигателей ПД-14 в 2024 году
Недвижимость
Эксперты объяснили рост числа ипотечных сделок в Москве
Мир
Британский историк предрек ВС РФ решающий прорыв в 2024 году
Мир
Лавров назвал враньем заявления Зеленского в Давосе о событиях вокруг Украины
Мир
Вооруженные силы Пакистана перешли в режим «чрезвычайно высокой боеготовности»
Политика
В ГД указали на понимание Германией бессмысленности поставок ракет Taurus Киеву
Спорт
МОК повторно проверит отобравшихся на олимпиаду спортсменов из РФ и Белоруссии
Мир
Лавров заявил о постоянном присутствии «добрых советов» Запада на Южном Кавказе
Политика
Эксперт исключил возможность военного противостояния между Ираном и Пакистаном
Мир
Лавров назвал выборы на Украине инсценировкой в интересах Запада
Общество
Посвященная годовщине прорыва блокады Ленинграда церемония прошла в Петербурге
Мир
Лавров указал на прочность отношений России и КНР
Авто
Бывший завод Mercedes в Подмосковье стал складом машин из Китая
Мир
Лавров назвал жалкими оправдания США за удары по территории Йемена
Сюжет:

Лавров заявил о сплочении общества в России на фоне спецоперации

Лавров: спецоперация небывало сплотила общество в России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецоперация небывало сплотила общество в России. Об этом 18 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

«Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и к русской культуре», — сказал министр.

Он подчеркнул, что некоторые из таких граждан покинули страну, а другие остались и стали задумываться, однако при этом большая часть россиян небывало сплотилась.

Ранее, 31 декабря, президент РФ Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении заявил, что гражданам предстоит идти вперед и созидать будущее. По его словам, россиян объединяло и объединяет судьба Отечества и глубокое понимание значимости того исторического этапа, через который проходит страна. Он отдельно поблагодарил бойцов, которые принимают участие в спецоперации в Донбассе, назвав их героями и подчеркнул, что РФ гордится ими и восхищается мужеством.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024